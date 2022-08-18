У такому разі претензії Росії щодо Криму відпадуть, впевнений експерт.

Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що Україні зараз необхідно завдати удару по Кримському мосту. Тоді окупанти поспіхом залишатимуть півострів.

Про це Ослунд написав у своєму Twitter-акаунті.

"Україні час знести Керченський міст!" – написав Ослунд.

Експерт стурбований чутками про те, що Рада нацбезпеки США нібито заборонила Україні бити по Кримському мосту, погрожуючи скоротити обсяги військової допомоги.

"Я сподіваюся, що це неправда, тому що Україна повинна бомбити Керченський міст. Якщо Україна розбомбить Керченський міст, претензії Росії на Крим розваляться", – заявив він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що по Кримському мосту рано чи пізно буде завдано удару, однак ураження такої цілі не є простим завданням. Найбільш ефективними, на його думку, виглядають групові удари по мосту американськими ракетами ATACMS у разі їх надходження на озброєння ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: