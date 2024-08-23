США ведуть з Україною переговори з цього питання, але поки що обмеження залишаються незмінними.

США ведуть з Україною переговори щодо використання американської зброї для ударів по території Росії, однак поки обмеження залишаються незмінними. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

На тлі чуток про застосування HIMARS у Курській області Кірбі порушили питання, чи це свідчить про те, що США розширили можливість для України використовувати американську зброю для ударів по РФ.

Кірбі у відповідь сказав, що інформацію про удари РСЗВ HIMARS по об'єктах у Курській області підтвердити не може, проте зазначив, що поки жодних змін у вказівках, де і як українці можуть використовувати зброю США, не було.

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Водночас він заявив, що США постійно обговорюють з українським керівництвом дії ЗСУ на фронті.

"Їм дозволено використовувати матеріали, надані США, для захисту від російської агресії. І як ви знаєте, президент дозволив їм використовувати американські боєприпаси для ударів через кордон. Але ми все ще ведемо з ними переговори. У мене немає жодних політичних вподобань, про які я міг би сьогодні говорити, і, звісно, жодних нових політичних рішень, які були ухвалені", - зазначив Кірбі.

Удари західною зброєю по РФ

Як відомо, президент Володимир Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу.

За даними Тhe Тimes, рішення Великої Британії про зняття обмежень блокують у Сполучених Штатах Америки. Причина - страх ескалації.

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