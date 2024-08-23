США ведуть з Україною переговори щодо використання американської зброї для ударів по території Росії, однак поки обмеження залишаються незмінними. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.
На тлі чуток про застосування HIMARS у Курській області Кірбі порушили питання, чи це свідчить про те, що США розширили можливість для України використовувати американську зброю для ударів по РФ.
Кірбі у відповідь сказав, що інформацію про удари РСЗВ HIMARS по об'єктах у Курській області підтвердити не може, проте зазначив, що поки жодних змін у вказівках, де і як українці можуть використовувати зброю США, не було.
Водночас він заявив, що США постійно обговорюють з українським керівництвом дії ЗСУ на фронті.
"Їм дозволено використовувати матеріали, надані США, для захисту від російської агресії. І як ви знаєте, президент дозволив їм використовувати американські боєприпаси для ударів через кордон. Але ми все ще ведемо з ними переговори. У мене немає жодних політичних вподобань, про які я міг би сьогодні говорити, і, звісно, жодних нових політичних рішень, які були ухвалені", - зазначив Кірбі.
Удари західною зброєю по РФ
Як відомо, президент Володимир Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу.
За даними Тhe Тimes, рішення Великої Британії про зняття обмежень блокують у Сполучених Штатах Америки. Причина - страх ескалації.