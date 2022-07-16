Росіяни втрачають як особовий склад, так і величезну кількість техніки.

Російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Фейсбуці.

"На сьогоднішній день навіть те, що Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу - ред.) доповів про те, що вже вони контролюють Луганську область, то можу сказати, що більшість області вони контролюють, але два населених пункти (Білогорівка та Верхньокам‘янка - ред.), там йдуть запеклі бої, пройти вони там не можуть", - заявив Гайдай.

Він підкреслив, що росіяни втрачають як особовий склад, так і величезну кількість техніки. При цьому штурми тривають постійно, але загарбники не мають успіху.

За словами голови ОВА, для пошуку слабких місць в нашій обороні, росіяни відправляють ДРГ. Але їх постійно знищують наші війська.

"Білогорівка та Верхньокам‘янка продовжують тримати оборону. Наші захисники відбили намагання рашистів "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Росіяни хотіли захопити "дорогу життя", щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут", - додав він.

Нагадаємо, у сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська відновили наступ на Вуглегірську ТЕС.

Зокрема, на Донецькому напрямку ворог обстріляв райони кількох населених пунктів, а на Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка і здійснював артилерійські обстріли.

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