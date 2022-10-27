Лукашенко намагається уникнути відкритого вторгнення до України, попри те, що він вже давно став учасником цієї війни, коли надав свою територію Росії.

Станом на сьогодні Білорусь не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу, водночас країна проводить навчання особового складу, аби відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

За його словами, починаючи з квітня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається уникнути відкритого вторгнення до України, попри те, що він вже давно став учасником цієї війни, коли надав свою територію Росії.

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"Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони Білорусі для України існує. З території РБ здійснюються запуски ударних БПЛА, які Росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", – повідомив Черняк.

Він зазначив, що Росія тим часом направляє до Білорусі нещодавно мобілізованих громадян. Останні ж також не мають належного озброєння або ж техніки.

"Їх завозять залізничним транспортом. Водночас відремонтовані в Білорусі танки, бронетранспортери відправляють, навпаки, в Росію", – пояснив представник воєнної розвідки України.

Загроза нападу з боку Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Генштаб відстежує усі дії РФ у Білорусі. За його інформацією, окрім військового аеродрому Забрівка, противник намагається перекинути свої війська на інші аеродроми Білорусі, а також проводить активні заходи на її полігонах.

10 жовтня Лукашенко оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та Росії. Пізніше у Білорусь прибули російські мобілізовані.

Міноборони Білорусі оприлюднило відео із проханням не провокувати їхніх військових.