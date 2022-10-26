Автори відеоролику акцентували увагу на тому, що "наші діди разом пішки дійшли до Берліну".

Міноборони Білорусі оприлюднило відео зі зверненням військових до ЗСУ. Білоруси попросили їх не залякувати і не провокувати, інакше - вони буцімто дадуть відповідь.

"Наша відповідь колегам із ЗСУ. Ваша ІПСО запускає пафосні ролики зі зверненням до білорусів, намагаєтеся нас у чомусь звинуватити, подекуди навіть залякати. Але ми з вами люди військові і розуміємо, що залякування - межа слабких. Вже непогано те, що ви згадали, що ми є братні народи, це позитивний сигнал", - кажуть білоруські військовослужбовці у відео.

Також вони почали пригадувати, як українці та білоруси разом перемогли нацизм у Європі, і нібито "слугам народу" треба згадати про це.

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"Якщо ви не хочете війни, її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте і буде так, як ви хочете. Ми війни не хочемо і нікому не загрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання!", - зазначили білоруси.

Білорусь може напасти на Україну: що відомо

У Генштабі неодноразово попереджали, що існує ризик атаки на Україну з боку Білорусі.

Олексій Арестович повідомляв, що ймовірність білоруського вторгнення зросла. "Втім, до реальних загроз далеченько", - сказав радник ОПУ.

У МВС України зазначили, що Білорусь "навіть ще не створила ударного кулака".

Журналіст розповідав, що Лукашенко отримав ультиматум від Путіна на початку жовтня і це стало поштовхом до ескалації.