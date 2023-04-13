Румунію турбує ситуація в Чорному морі.

В умовах збройної агресії РФ Україна стала гарантом безпеки для всієї Європи, тому європейська спільнота має посилити підтримку Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, виступаючи на Чорноморській конференції з безпеки.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Бухарест став надійним партнером для Києва і допомагає в боротьбі з наслідками війни.

"Але ми повинні робити більше. Тому що вже зрозуміло, що Україна є гарантом майбутньої безпеки європейського співтовариства", – заявив Ауреску.

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Зокрема румунський міністр закликав міжнародне співтовариство сформувати єдину позицію щодо допомоги Україні. Також Румунія вважає важливим посилити безпеку Чорного моря і Чорноморського регіону.

"Чорне море - це дзеркало, яке показує, як буде виглядати майбутнє Європи та світу", - сказав Ауреску.

Війна в Україні - позиція Румунії

Як один з членів ЄС, Румунія приєдналася до всіх пакетів європейських санкцій проти Росії. Також Бухарест постачав Україні зброю з власних запасів.

З іншого боку міністр оборони Румунії пропонував країнам Заходу почати мирні переговори з Росією в обхід України, щоб заморозити конфлікт. Після цього йому довелося подати у відставку.

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