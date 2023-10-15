З'явилася інформація, що сьогодні було гучно в центрі Севастополя.

У неділю вранці, 15 листопада, на території тимчасово окупованого Росією Криму - в Севастополі, було гучно.

Спочатку з'явилася інформація, що люди чули звуки ракет. Потім писали, що на території Північної сторони Севастополя прозвучала "серія" вибухів. Про гучний ранок на півострові повідомив Telegram-канал "Чп / Севастополь".

"Привіт, тільки що чули гучний вихід з центру міста, за звуком - робота ППДО (протипідводно-диверсійна оборона - Ред.)... Звук був один, але дуже чіткий. Севастополь, в центрі гучно", - йдеться на каналі.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі вже встиг знайти пояснення тому, що чули люди. Псевдочиновник стверджує, що йдуть навчання Чорноморського флоту РФ, і в місті "все спокійно".

"Гучні звуки в районі Північного молу - це Чорноморський флот проводить навчання із застосуванням реактивних бомбометів...", - поділився гауляйтер "заспокійливим".

Важливі новини Криму - сьогодні це варто знати

Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, в Криму вже не раз лунали вибухи на військових об'єктах супротивника, в тому числі на аеродромах і складах. Варто зазначити, що Київ вирішив силовим шляхом звільнити півострів від російських загарбників.

Наприкінці вересня стало відомо, що у Севастополі був "приліт" у штаб російського Чорноморського флоту. Повідомлялося, що ліквідовано багато противників.

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