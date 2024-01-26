Омбудсмен хоче дізнатися, чи попереджали росіяни їх про перевезення полонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби дізнатися, чи попереджала їх Росія про перевезення українських військовополонених 24 січня.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чи вимагав він від російського омбудсмена Тетяни Москалькової надати докази того, що на борту збитого Іл-76 перебували українські військовополонені.

Лубінець зауважив, що Москалькова мала би захищати права українських військовополонених, які, згідно з Женевськими конвенціями, повинні бути під захистом усіх інституцій, які захищають права людини на території Росії.

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"Це, в тому числі, міжнародні інституції. Я зараз маю на увазі, в першу чергу, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Реакції з її боку я не бачив: публічної і непублічної. Офіційно я звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста", - сказав він.

Уповноважений додав, що згідно зі статтею 46 Женевських конвенцій, відповідальність за життя, здоров’я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полоні. Тож у цьому випадку повна відповідальність за це лежить на Російській Федерації. І до моменту, поки не буде проведений обмін, Росія зобов’язана робити все, щоб ці люди залишалися живі й здорові.

"І саме юридичний момент, що коли проводиться транспортування військовополонених, переміщення, зміна їхнього місця утримання, вони зобов’язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому й звернувся офіційно, я хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99% переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевських конвенцій", - зазначив Лубінець.

Стосовно начебто "списку" українських військовополонених, які були на борту літака, омбудсмен зауважив, що немає жодних офіційних списків. "Юридично у нас жодних списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей", - сказав він.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. Росія стверджує, що на борту були українські військовополонені. Міноборони України не може підтвердити, чи була причиною падіння літака атака Збройних сил України.

На засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 25 січня заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло заявила, що Організація не може встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Вона нагадала, що Росія стверджує, що у літаку було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу та троє російських військових. Водночас, за даними Києва, Іл-76 міг перевозити ракети для окупаційної армії.

Сьогодні, 26 січня, представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що зірваний 24 січня обмін полоненими мав бути одним з найбільших за час повномасштабної війни.

Стосовно начебто "списків" українських військовополонених з борту Іл-76, які були опубліковані російськими пропагандистами, Юсов зауважив, що вивчається вся інформація з усіх джерел. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

Він також зауважив, що Росія не передавала МКЧХ інформацію про українських полонених з обміну 24 січня, який не відбувся.

На запитання щодо того, чи є інформація щодо місцезнаходження тих українських військовополонених, яких готували на обмін 24 січня, представник ГУР зазначив, що подібна інформація має бути публічною і передаватися, зокрема з боку держави-агресора МКЧХ, який і повинен верифікувати стан здоров’я, умови знаходження, поводження з військовополоненими.

"Наскільки відомо, на даному етапі такої інформації до Міжнародного комітету Червоного Хреста передано не було", - сказав Юсов.

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