Він зауважує, що Росія відкидає можливість роботи міжнародної комісії зі з’ясування причин падіння літака Іл-76.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважує, що зірваний 24 січня обмін полоненими мав бути одним з найбільших за час повномасштабної війни.

"Ми не будемо називати точної цифри. І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав бути один з найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі-то, мав бути, можна сказати, ювілейний - 50-й, але, на жаль не відбувся", - сказав він в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, про яку саме кількість військовополонених йшлося з обох сторін у запланованому на 24 січня обміні.

Стосовно начебто "списків" українських військовополонених з борту Іл-76, які були опубліковані російськими пропагандистами, Юсов зауважив, що вивчається вся інформація з усіх джерел. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

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"Списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, з'являються для того, щоб протестувати реакцію, викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо", - наголосив представник ГУР.

Водночас він зауважив, що якщо Росія захоче офіційно оприлюднити списки публічно, через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими, - Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб, інші структури, - тоді будуть і офіційні коментарі.

"Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога. Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна і обґрунтована", - підкреслив Юсов.

Юсов додав, що достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчивши рештки літака, "чорні скриньки" та уважно обстеживши місце авіатрощі.

"Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії", - наголосив представник розвідки.

Збиття російського Іл-76 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. Москва стверджує, що на борту були українські військовополонені. Міноборони України не може підтвердити, чи була причиною падіння літака атака ЗСУ.

Юсов стосовно падіння літака заявив, що країна-агресор не вперше маніпулює темою військовополонених і досі не надала докази перебування їх на борту.

На засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 25 січня заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло заявила, що ООН не може встановити, чи були на борту Іл-76 українські військовополонені.

Вона нагадала, що Росія стверджує, що у літаку було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу та троє російських військових. Водночас, за даними Києва, Іл-76 міг перевозити ракети для окупаційної армії.

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