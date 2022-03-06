Ситуація на Сумщині залишається складною: сьогодні відбулось чергове бомбардування міста Охтирка, артобстріли Краснопільської громади, Лебедина, Тростянця.

У Сумах бомба сьогодні пошкодила котельню, через що третина міста залишилась без опалення та гарячої води.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі всеукраїнського інформаційного телемарафону, інформуючи про поточну ситуацію в області.

"Ситуація на Сумщині залишається складною. Сьогодні відбулось чергове бомбардування міста Охтирка. Було знищено продуктову базу, знищено великий склад будівльних матеріалів. Продовжувались артилерійські обстріли Краснопільської громади, Лебедина. Суми зазнали чергових артобстрілів та авіабомбардування… Сьогодні бомба потрапила в котельню майже в центрі міста Суми і третина міста залишилась без опалення та гарячої води", - зазначив Живицький.

За його словами, продовжується обстріл мирних мешканцівв в м. Тростянець.

У результаті обстрілів частково відсутнє енергопостачання в Лебедині, Тростянці, Охтирці, в Сумах, в Краснопільскій громаді.

"І сьогодні є теж позитивні речі - українська авіація розбомбила колону з технікою. Ми раді, що нарешті в нашому небі з’явились не тільки російські, а й українські літаки", - наголосив Живицький.

За його інформацією, сьогодні є загиблі серед територіальної оборони. В результаті вуличного бою один загиблий і двоє важко поранених.

"Так само сьогодні був напад на колону цивільних автомобілів. Бусики їхали по трасі, їх пограбували. Просто на трасі залишили понівічені розграбовані автомобілі. В них не було водіїв, ми навіть не знаємо, хто врятувався, хто ні. За інформацією місцевих, які за цим спостергіали, сказали, що деяких людей взяли в полон", - сказав Живицький.

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