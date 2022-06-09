У населених пунктах Гірської та Попаснянської громад тривають бої.

Росіяни відвели окремі підрозділи бурятів з Сєвєродонецька і обстрілюють Лисичанськ з великокаліберного озброєння. А на території окремих населених пунктів Гірської та Попаснянської громад тривають інтенсивні битви.

Такою інформацією поділився голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму вечірньому звіті про ситуацію на Луганщині станом на 9 червня.

"Найзапекліші битви тривають у Сєвєродонецьку. Вже відзвітували росіяни, що вони захопили місто. Але щось досі гинуть їхні солдати саме в Сєвєродонецьку. І чомусь вони відтягнули звідти свої підрозділи з бурятами — там дуже багато не вистачає бурятів, тому вони їх і відвели. Тобто [окупанти] і далі займаються такою брехнею, пропагандою", — повідомив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, росіяни продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ. Вони застосовують великокаліберну зброю — 203 мм, 207 мм і бронебійні снаряди.

Прямих зіткнень в Лисичанську і біля міста немає, а ось в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад йдуть битви. Битви розгортаються в районі Тошківки, Золотого та Катеринівки, а також на напрямку Попасна-Комишуваха.

Гайдай також заявив, що через спекотну погоду рівень води в Сіверському Дінці знизився. Тому зараз українські захисники спостерігають за річкою, яку росіяни можуть спробувати знову форсувати.

Нагадаємо, раніше надійшла інформація, що ВСУ контролюють у Сєвєродонецьку промислову зону та прилеглі до неї квартали. На думку Гайдая, для "зачистки" міста потрібна далекобійна артилерія. Тоді українські війська зможуть вигнати окупантів за три дні.

Війна Російської Федерації проти України

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