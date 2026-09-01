Україна починає полювання на російські пускові установки балістики, – Kyiv Independent

З реалізацією цих планів є дві ключові проблеми.

Протидія російській балістиці є одним з ключових викликів для України у 2026 році. Й на тлі нестачі ракет до ППО єдиним негайним рішенням цієї проблеми є пошук та знищення пускових установок російської балістики. Про це пише Kyiv Independent.

Видання зазначає, що цей процес є складним зокрема через потребу оперативної розвідки. За даними видання, Україна може це робити одразу кількома способами. Перший – це використання радарів раннього попередження, які належать партнерам України з НАТО. Також Україна проводить аналіз супутникових знімків, з яких можна зрозуміти, де облаштовані позиції для пускових установок. Насамкінець, Україна також може використовувати дані, отримані з людських та відкритих джерел.

Також, як зазначив в коментарі виданню Анатолій Храпчинський, український авіаційний експерт та колишній офіцер Повітряних сил України, проблемою є й відсутність зброї для атак по таких установках. Видання відзначає, що пускові установки, на відміну від складів чи НПЗ, складно уразити БПЛА. Причина полягає в їхній мобільності. Для подібних операцій пілот повинен мати можливість керувати дроном під час польоту. Саме для цього Україна просить у США дозволу на використання терміналів Starlink над територією РФ.

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Храпчинський також відзначає, що Україна могла б використовувати для таких ударів ракети AGM-88 HARM. Однак такі місії вимагають не лише негайного підняття українських літаків у повітря, а й прольоту небезпечно близько до державного кордону, що може зробити їх вразливою ціллю.

Третім рішенням, на думку видання, могла б стати українська балістична ракета. Журналісти нагадують, що наразі дві українські компанії наближаються до створення балістики. Однак враховуючи, що ці ракети ще не були випробувані в бойових умовах, життєздатність вітчизняного протиракетного комплексу залишається предметом спекуляцій.

Журналісти зазначають, що який би шлях не обрала Україна для боротьби з російськими пусковими установками, США, ймовірно, відіграватимуть у цьому ключову роль. Або через передачу розвідувальних даних, або через потенційне розблокування Starlink. Якщо Україні вдасться досягнути успіху, РФ спробує адаптуватися до цієї тактики. Однак навіть сама загроза українських атак може запобігти масованим атакам Росії, змусивши екіпажі ховатися та скасовувати заплановані пуски

"У нас є успішний досвід зриву масових атак, коли ворог намагався розпочати масовану атаку, але наші дії призвели до того, що ворогу довелося відвести свої пускові установки", – зазначив Храпчинський.

Протидія російській балістиці

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сили оборони вже знищили пускову установку "Іскандерів" поблизу кордону з РФ. Він також зазначив, що наразі РФ здатна виробляти до 1300 балістичних ракет на рік.

Зазначимо, що РФ вчергове застосувала балістичні ракети для масованого удару по Україні в ніч на 1 вересня. За даними Повітряних сил, українським захисникам вдалося збити 5 таких ракет.

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