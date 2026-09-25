У Росії уражено 3 заводи, задіяні у виробництві ракет: серед них - 'Іскра'

Також Сили оборони вдарили і по російських НПЗ.

У ніч на 25 вересня в Росії було уражено три важливі підприємства, задіяні у виробництві ракет. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, йдеться про "НВП Завод Іскра" в Ульяновську Ульяновської області, який входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є підприємством воєнно-промислового комплексу РФ. У Генштабі розповіли, що завод випускає напівпровідникові прилади та елементну базу для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку й техніки спеціального призначення. Він входить до складу концерну "Алмаз-Антей".

За даними Генштабу, також уражено ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в місті Єфремов Тульської області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у Воронежі Воронезької області.

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"Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер", - сказано в повідомленні.

Також у ніч на 25 вересня Сили оборони вдарили по нафтопереробних заводах (НПЗ) та раліолокаційних станціях (РЛС) російської армії. У Генштабі повідомили, що у Пермі Пермського краю уражено НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На його території зафіксовано пожежу.

Крім того, під українськими ударами був нафтопереробний завод "Новошахтинский" в Новошахтинську Ростовської області РФ. У Генштабі пишуть, що і на цьому підприємстві сталося займання.

Потужність переробки заводу становить орієнтовно 7,5 млн тонн нафти на рік. Новошахтинський завод є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

Мирні переговори і енергетичне перемир'я

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для видання Axios сказав, що адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на здійсненні трьох негайних кроків у межах своїх зусиль щодо деескалації війни в Україні і відновлення дипломатії з Росією.

Зокрема, як відзначив глава держави, йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі, тристороння зустріч США-Україна-Росія, імовірно в Абу-Дабі.

Як зазначив Зеленський, пропозиція про спільне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від США. Президент України наголосив, що Україна готова на це погодитися.

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