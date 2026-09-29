Україна перебудує роботу ППО, щоб знищувати цілі ще до їх наближення до Києва, - Хмара

Хмара наголосив, що особлива увага приділяється реактивним "Шахедам".

Військово-повітряні сили повинні перебудувати свою роботу з урахуванням нової ворожої тактики, зокрема застосування високошвидкісних реактивних дронів. Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара.

"Разом із військовими обговорили зміну тактики російського терору та нові виклики, зокрема для столичного регіону. Зосередилися на процесі бойових дій: виявлення та супровід цілей, прийняття рішень, знищення повітряних загроз", – розповів він.

Хмара зазначив, що захисники неба мають знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться Києва. Він повідомив, що разом із ними було визначено, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист столиці.

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"Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати свою роботу з урахуванням нових реалій", – підкреслив міністр оборони.

Також Хмара поспілкувався з бойовими пілотами та операторами систем ППО щодо їхнього аналізу ситуації. Він додав, що особлива увага приділяється реактивним ударним дронам типу Shahed.

"Такі цілі вже збивають. Тепер нам потрібно масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Працюємо над цим разом із військовими, українськими виробниками та партнерами", – заявив міністр оборони.

Крім того, Хмара додав, що українські далекобійні удари у відповідь послідовно знижують здатність Росії вести війну. За його словами, водночас Україна посилюватиме захист своїх міст і збільшуватиме тиск на військову машину Москви.

Скільки часу потрібно реактивному "Шахеду", щоб перетнути Київ

Раніше в.о. начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов заявив, що реактивному дрону потрібно всього кілька хвилин, щоб перетнути Київ.

За словами Ткачова, російський реактивний дрон пролітає Київ з одного кінця в інший всього за 3 хвилини.

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