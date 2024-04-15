Речник Дмитро Плетенчук застеріг від того, щоб недооцінювати ворога

З початку повномасштабної війни в Україні Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів

"Якщо говорити мовою цифр, то можна казати про третину. Проте важливим є і якісний показник, тож є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких росіяни мають десяток в акваторії Чорного моря", – сказав речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, не варто недооцінювати російських окупантів і вважати, начебто вони "до кінця війни будуть сидіти й нічого не робити, склавши ласти".

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"Вони постійно присутні в акваторії Чорного моря, саме в повітряному просторі. Там постійно працює як винищувальна, так і розвідувальна авіація, і це є реальною проблемою для України", – наголосив Плетенчук.

Війна в Україні - російський флот

Згідно з останнім повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили вже 26 кораблів та катерів, а також одну субмарину.

У Військово-морських силах зазначали, що з 13 російських великих десантних кораблів в строю залишаються лише 5. Загалом українським силам вдалося знищити чотири ВДК.

Повідомлялось, що окупанти намагаються захистити свій флот у Чорному морі, сховавши кораблі в бухті Новоросійська. Вхід до місця перегородили баржами, розраховуючи, що така методика допоможе.

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