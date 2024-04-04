Там оцінили спроби Росії сховати свої вцілілі кораблі в гавані. Нова методика дечим нагадує те, як РФ захищала Кримський міст.

Окупанти намагаються захистити свій флот у Чорному морі, сховавши кораблі в бухті Новоросійська. Вхід до місця перегородили баржами, розраховуючи, що така методика допоможе.

Про це заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він пояснив, що раніше українці вже спостерігали щось подібне, коли Росія намагалася захисти Кримський міст.

"Насправді ця практика не нова, те саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вони вішають бонові загородження. Тобто, фактично все це використовується в якості таких собі елементів захисних споруд", - сказав він.

Плетенчук розповів, що відповідну практику росіян ми бачили й десять років тому, коли вони захоплювали Крим: тоді вони затоплювали власні кораблі, щоб заблокувати наші в бухті.

"Прикриватися боновими загородженнями, баржами - це все не нове. І як ми бачимо, зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, розтягнули там бонові загородження, поставили баржі і просто сидять на базі", - сказав речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук також додав, що в Азовському морі росіяни не проявляють особливої військової присутності, тому що, на жаль, поки контролюють все узбережжя.

"І використовують його, щоб грабувати окуповані території, щоб вивозити через порт Маріуполя награбоване - збіжжя, метал. Вони вимикають системи відстеження, щоб приховати свої злочинні дії. Після цього вивантажують награбоване вже у своїх портах та намагаються це легалізувати", - підсумував він.

Росія намагається вибудувати оборону Новоросійського морського порту

Раніше Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що Росія намагається посилити оборону Новоросійського морського порту, куди перебазувалися найцінніші кораблі Чорноморського флоту, від атак українських морських безпілотників.

Так, нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту.

В розвідці Британії наголосили, що це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних безекіпажних дронів. Також зазначалося, що Новоросійський порт тепер відіграє вирішальну роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту.

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