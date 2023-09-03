Очільник профільного парламентського комітету упевнений, що їхній комітет та Міносвіти не ініціюватимуть жодних обмежень щодо доступу чоловіків до другої, третьої чи будь-якої наступної освіти.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак висловив своє бачення щодо можливості мобілізувати чоловіків-студентів, зауваживши, що наразі мобілізувати чоловіків віком 25+ років, які навчаються в закладах освіти на денній чи дуальній формі, не можуть.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи висловлювання секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова щодо того, що питання доцільності здобуття другої вищої освіти для чоловіків вирішуватиме Міністерство освіти і науки України.

Депутат зазначив, що стосовно висловлювань Данілова він отримав багато запитань про те, чи будуть мобілізувати "ухилянтів, які поступили в заклади освіти".

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"Щодо ухилянтів. Є два види ухилянтів. Перші йдуть на злочин: дають хабар, щоб ухилитись від мобілізації і отримують фіктивні довідки тощо. Другі використовують цілком законний спосіб поступити на другу/третю і т.д. освіту", - написав Бабак.

Він додав, що не знає, скільки є таких людей з першої категорії, і це мають з’ясовувати правоохоронці.

Парламентар опублікував дані "для розуміння масштабу ухиляння через вступ до закладів освіти". Так, зазначив Бабак, у 2019-2021 роках до закладів освіти на всіх рівнях освіти вступало в середньому 40 тис. чоловіків 25+ років, у 2022 році їх вступило 106+ тисяч, а цього року вже 76+ тисяч і "це ще не кінець вступної кампанії".

"Що означає різниця 106-40=66 тисяч чоловіків? Це 13 бригад. Лише за 2022 рік. Це просто для розуміння масштабу", - зауважив він.

Так, зазначає Бабак, "буквально, Данілов правий: питання доцільності другої вищоі освіти для чоловіків може вирішити лише ВР і МОН".

"Але! Впевнений, наш комітет і МОН не будуть ініціювати жодних обмежень по доступу чоловіків до другої, третьої чи будь-якої наступної освіти, тому що це порушення конституційного права на освіту", - написав депутат.

Стосовно того, чи можуть мобілізувати чоловіків 25+ років, які навчаються в закладах освіти, парламентар зазначив, що станом на зараз, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі, - не можуть.

"Чи може це бути змінено? Може, якщо Генштаб, або Міноборони, або Комітет нацбезпеки і оборони ВР приймуть таке рішення та ініціюють зміни в законодавство про мобілізацію. Це не порушить конституційне право на освіту, але дасть можливість їх мобілізувати", - написав Бабак.

Відстрочка від мобілізації для студентів

Раніше Данілов заявив, що Міністерство освіти вирішуватиме, чи доцільно чоловікам, придатним до військової служби, здобувати другу вищу освіту, що дає право на відстрочку від мобілізації.

Секретар РНБО зазначив, що чоловіки 40-50 років вирішили отримувати другу або третю вищу освіту, і це питання "моралі". Данілов також зауважив, що кількість тих, хто хоче здобути вищу освіту, нібито збільшилась "в рази" після початку повномасштабної війни.

Сьогодні, 3 вересня, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується прибрати відстрочку від мобілізації для студентів. Йдеться про чоловіків, які здобувають другу чи третю освіту.

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