Йдеться про студентів або курсантів, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Уряд надав право на перетин державного кордону у разі введення правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, зазначивши при цьому, що йдеться про студентів або курсантів, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України.

Він зазначив, що відповідні зміни внесено до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

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Перетин кордону під час війни

24 лютого 2022 року через повномасштабне російське вторгнення в Україні було введено воєнний стан.

Відповідно до законодавства, під час дії воєнного стану, кордон можуть перетинати чоловіки у віці до 18 років, а також після 60 років. Законом заборонено виїжджати за кордон студентам, аспірантам та докторантам, навіть на навчання за кордоном. В той же час є ряд положень, які дозволяють виїзд ряду категорій осіб.

У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, коли чоловіків почнуть випускати з України.

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