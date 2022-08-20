У Євпаторії та Бахчисараї окупованого Криму вранці у суботу, 20 серпня, пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють місцеві пабліки. Вибухи у Євпаторії підтвердила й окупаційна влада, підконтрольна Росії.
За словами "голови" Криму Сергія Аксьонова, у небі спрацювала система ППО росіян.
"У західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражена. Потерпілих і пошкоджень немає", - заяви він.
20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі врізався дрон невстановленого походження. У результаті зіткнення верх будівлі зайнявся. Без потерпілих.
Водночас окупанти стверджують, що БПЛА насправді було збито "стрілецькою зброєю", але над самим дахом.
Ситуація в окупованому Криму
Як повідомляв УНІАН, у серпні в окупованому Криму сталися пожежі на складі зберігання боєприпасів у військовій частині та на аеродромі.
Так, 9 серпня на території аеродрому "Саки", що в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа. Як наслідок, знищено щонайменше 9 літаків.
16 серпня у військовій частині, що у Джанкойському районі, на складі сталася детонація боєприпасів.