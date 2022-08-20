У Євпаторії спрацювала система ППО.

У Євпаторії та Бахчисараї окупованого Криму вранці у суботу, 20 серпня, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Вибухи у Євпаторії підтвердила й окупаційна влада, підконтрольна Росії.

За словами "голови" Криму Сергія Аксьонова, у небі спрацювала система ППО росіян.

"У західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражена. Потерпілих і пошкоджень немає", - заяви він.

20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі врізався дрон невстановленого походження. У результаті зіткнення верх будівлі зайнявся. Без потерпілих.

Водночас окупанти стверджують, що БПЛА насправді було збито "стрілецькою зброєю", але над самим дахом.

Ситуація в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, у серпні в окупованому Криму сталися пожежі на складі зберігання боєприпасів у військовій частині та на аеродромі.

Так, 9 серпня на території аеродрому "Саки", що в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа. Як наслідок, знищено щонайменше 9 літаків.

16 серпня у військовій частині, що у Джанкойському районі, на складі сталася детонація боєприпасів.

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