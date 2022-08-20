Сильний вибух прогримів близько 8:17 ранку.

Над севастопольським штабом Чорноморського флоту РФ в Криму піднявся стовп густого диму.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Сильний вибух прогримів близько 8:17 ранку.

За словами окупаційної влади, у дах штабу влетів дрон, збитий не був. Хоча, як стверджують кремлівські пропагандисти, російські військові "працювали стрілецькою зброєю".

Територію оточили силовики.

Ситуація в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, у серпні в окупованому Криму сталися пожежі на складі зберігання боєприпасів у військовій частині та на аеродромі.

Так, 9 серпня на території аеродрому "Саки", що в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа. Як наслідок, знищено щонайменше 9 літаків.

16 серпня у військовій частині, що у Джанкойському районі, на складі сталася детонація боєприпасів.

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