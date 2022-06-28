Водночас, людям в місті продовжують розповідати про нібито відновлення житла.

У захопленому Маріуполі окупанти розпочали будівництво військової бази.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак, в приватних бесідах самі будівельники з самого початку розповідали, що об’єкт буде виключно військового призначення. Звісно, будівництво фортифікацій на камери не потрапляє, тому ракурс завжди спиною до напряму Мангуша. Але навіть новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правду більше за будь-кого. Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям в місті продовжують розповідати балачки про відновлення житла", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Маріуполі поширюють фейкові списки адрес будинків під знесення або ремонт. Такою маніпуляцією росіяни намагаються заманити жителів міста назад.

Жителів Маріуполя закликають не вірити російським загарбникам і не повертатися в місто, щоб окупанти не змогли їх використовувати в трудовому рабстві та створити "живий щит" для прикриття від Збройних сил України під час звільнення.

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