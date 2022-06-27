Росіяни намагаються заманити людей назад в місто.

Російські окупанти в Маріуполі поширюють фейкові списки адрес будинків під знесення або ремонт. Такою маніпуляцією росіяни намагаються заманити жителів міста назад.

Про це повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

"Про те, що поширювана інформація не відповідає дійсності, свідчить відсутність у списках зруйнованих будинків і навпаки присутність уцілілих будинків з позначкою "знести". Окупанти та колаборанти вдаються до маніпуляції над маріупольцями, щоб вони приїхали в місто, щоб врятувати хоч якесь вціліле майно, або повернутися жити, тому що житло начебто відремонтують", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим жителів Маріуполя закликають не вірити російським загарбникам і не повертатися в місто, щоб окупанти не змогли їх використовувати в трудовому рабстві та створити "живий щит" для прикриття від Збройних сил України під час звільнення.

Як раніше повідомляв УНІАН, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в окупованому Маріуполі Російські загарбники проводять так званий "перепис населення". У людей вимагають документи, що засвідчують особу, а також знімають відбитки пальців. Зараз місцевим жителям заборонено залишати місто.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті все ще продовжують знаходити нові тіла. Востаннє знайшли понад 100 загиблих внаслідок бомбардувань російських окупантів.

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