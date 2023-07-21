Ще двоє людей зазнали поранень.

Російські загарбники вбили чотирьох сільськогосподарських працівників під час обстрілу у Запорізькій області.

"В одну мить обірвалося життя чотирьох наших земляків. Під час обстрілу одного із населених пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади загинули працівники сільгосппідприємства", - повідомляє Гуляйпільська міська територіальна громада у соціальній мережі Facebook.

Серед загиблих: Курман Сергій (1994 року народження), Грибачов Руслан (1992 р.н.), Бережний В'ячеслав і Лисенко Іван (1980 р.н.).

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Також двоє отримали поранення - це Самойлович Юрій та Резніков Денис.

Обстріли Запорізької області

Як повідомляла раніше Запорізька ОВА, за минулу добу 63 артилерійських обстріли від російських окупантів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Також, внаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу.

Крім того, надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

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