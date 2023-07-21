Загалом за минулу добу російські війська здійснили 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

Російські терористичні війська вдарили по об'єкту інфраструктури у Запорізькій області. Внаслідок удару загинуло четверо співробітників підприємства, ще двох - ушпиталили.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, протягом минулої доби російські війська здійснили 80 ударів по 20 населених пунктах області.

Зокрема, 63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села.

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Крім цього зафіксовано 10 ударів з реактивних систем залпового вогню по Новодарівці, шість авіаударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака безпілотників по Лобковому.

"В наслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - розповів Малашко.

За його словами, після ворожих атак місцева влада отримала 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбники здійснили ракетну атаку й на Одещину. Ворог випустив дві ракети "Калібр" з Чорного моря.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Через удар осколкові поранення отримали двоє людей. Також було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

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