Острів Зміїний був для окупантів важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря.

Збройні Сили України пояснили, чому так важливе звільнення острова Зміїний.

Про це йдеться у Telegram-каналі ЗСУ.

Зокрема, наголошується, що острів Зміїний був для окупантів важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря.

"Після того, як окупанти захопили наш Крим і вишки "Бойка" вони розмістили там свій спецназ і морську піхоту, + РЛС, ППО, акустичні станції. Це дало їм змогу створити систему спостереження з узбережжя, яка висвітлювала всю обстановку в цій частині Чорного моря, а саме — надводну, підводну та повітряну. Зміїний водночас дозволяв контролювати самий захід до гирла Дунаю, контролювати наші порти та судноплавні шляхи", - мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ЗСУ, деокупація острова означає, що Одещина не знаходиться під загрозою висадки десанту, і окупанти не зможуть розмістити берегові ПКРК, для підвищення ефективності застосування цих ракет по території України, щоб скоротити реакцію нашої ППО на них.

Також загарбники не зможуть блокувати судноплавні шляхи у цьому районі.

"Чи розблокує це українські порти? — на жаль, ні. Вивезення зерна з наших портів потребує великого комплексу дій, зокрема розмінування та пошуку військових тральщиків", - пояснили в ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 червня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що протягом ночі, після вогневих ударів українськими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, супротивник "спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, покинув острів". Пізніше факт звільнення острова підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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