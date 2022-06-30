Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів про успіхи наших військових.

Російська пропаганда вже готує громадян країни-агресорки до військових невдач на тлі наступальних дій Збройних Сил України. На певних ділянках наші захисники вже почали атакувати та відсовувати ворога.

Про це на брифінгу в Медіа центрі Україна – Укрінформ розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він розповів про успіхи ЗСУ на Криворізькому та Курахівському напрямках. Наші захисники звільнили та взяли під контроль два населені пункти. Ворог зазнає суттєвих втрат. Попри те, що ЗСУ ведуть оборону вздовж усієї лінії зіткнення, військові ведуть наступальні дії, що вже лякає росіян. Саме тому пропагандисти РФ вимушені змінювати риторику.

"Трансформація їх наративів свідчить про те, що жоден з планів Кремля щодо захоплення України на даний час не реалізовано", - зазначив Громов.

У червні війська РФ провалили так зване "блискавичне захоплення" Донбасу. Тому пропагандистам довелося оголошувати росіянам про третій етап "спецоперації".

"Водночас пропагандисти почали готувати населення РФ до ймовірних військових невдач. Звичайно, про поразку відкрито ніхто не повідомляв, однак почали з’являтися повідомлення щодо важкого стану та навіть помилок військового керівництва агресора", - розповів Громов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія, за словами американського військового, програє війну проти України та перейшла до фази терору.

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