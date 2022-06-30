Зеленський подякував усім причетним до звільнення острова.

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Безперечно, головне слово сьогодні – "Зміїний". Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що острів Зміїний – це стратегічний пункт, і його звільнення значно змінює ситуацію в Чорному морі.

"Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витиснимо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що протягом ночі, після вогневих ударів українськими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, супротивник "спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, покинув острів". Пізніше факт звільнення острова підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.