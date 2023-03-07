Після здобуття ЗСУ стратегічної переваги на Херсонщині українська армія створить передумови для загальної перемоги.

Командувач оперативного угруповання військ "Херсон" бригадний генерал Михайло Драпатий розповів про ситуацію на південному напрямку.

"Миколаїв – форпост Півдня України, який окупанти намагалися безуспішно штурмувати. На початку березня 2022 місцеві добровольці та військові дали гідну відсіч загарбникам. Успішну оборону Миколаєва вдалося провести завдяки чіткій комунікації з громадами та селами, мешканці яких оперативно повідомляли військових про рух ворожої техніки. Їхні дії завадили планам ворога захопити Південноукраїнську АЕС та форсувати Південний Буг і почати наступ на Одесу", - сказав він.

Генерал нагадав, що вже у листопаді Збройні Сили спільно з іншими Силами оборони звільнили від російських окупаційних військ Херсон та решту населених пунктів правобережної частини області.

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"У цьому чималу роль відіграли новостворені бригади Сил ТрО та партизанські рухи, які забезпечили безпеку своїх регіонів: Миколаївщини, Одещини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини. Сьогодні, із надходженням закордонної допомоги і озброєння наша країна не тільки продовжує стримувати наступ росіян, але й готується переламати хід війни. Після здобуття ЗСУ стратегічної переваги на Херсонщині, українська армія створить передумови для загальної Перемоги", - додав Драпатий.

Ситуація біля Херсона: деталі

Збройні сили України знищили на Кінбурнській косі російську РСЗВ, артилерійську установку та склад з боєприпасами.

Щодо ситуації на Херсонщині, Наталя Гуменюк зазначила, що українські підрозділи продовжують "контрбатарейну протидію", яка є наразі основним способом бойової роботи.

Другий місяць поспіль на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області російські війська болісно терплять атаки ЗСУ і зазнають втрат, не завжди отримуючи їхню компенсацію.