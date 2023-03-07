Трагедія трапилася в одному із сіл Херсонської області.

На Херсонщині на залишеній російськими окупантами вибухівці підірвався трактор, одна людина загинула, ще одну поранено.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, трагедія сталася у селі Зелений Гай. "Під час виконання польових робіт трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна - отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

В ОВА вчергове нагадали про небезпеку відвідування територій, які ще не обстежили сапери.

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"Тому задля вашої безпеки наполегливо радимо утриматись від відвідин полів, лісосмуг та інших потенційно замінованих територій. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань та викличте рятувальників або правоохоронців. У жодному разі не намагайтеся знешкодити його самостійно - цим займаються виключно професійні вибухотехніки", - наголосили в ОВА.

Новини Херсонської області - сьогодні це варто знати

Росіяни багато разів били по території Херсонської області, є багато руйнувань, загиблих та поранених.

3 березня повідомлялося, що супротивники обстріляли тракториста біля села Томарине Бериславського району. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав 33-річний тракторист. Чоловіка госпіталізували, але не змогли врятувати - він помер у медзакладі.

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