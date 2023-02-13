Росіяни вивели 12 кораблів у Чорне море, серед них два підводних ракетоносії ракет типу "Калібр".

Наступна масована ракетна атака РФ може відбутися на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 24 лютого.

Як заявила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, справа не тільки в любові російських окупантів до символічних дат, але і в середньому інтервалі між атаками.

Так, за словами Гуменюк, проміжок, як правило, становить до двох тижнів, а якщо врахувати дату попередньої атаки, то якраз є ймовірність удару може бути саме 24 лютого.

Відео дня

Також вона розповіла про кількість російських кораблів на чергуванні в Чорному морі.

"Вони зараз вивели 12 кораблів, серед яких два підводних ракетоносії ракет типу "Калібр". Це може бути до восьми ракет. Є великий десантний корабель. Ворог продовжує тероризувати населення України", - сказала речник.

Масовані ракетні атаки РФ: подробиці

10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку на об'єкти Української енергетичної інфраструктури.

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдаривши по українських містах іранськими дронами-камікадзе.

Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет. Окупанти потрапили в об'єкти теплової та гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також були пошкоджені чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: