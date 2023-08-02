Нову модель безпілотника збирають в Україні з іноземних компонентів.

Збройні сили України (ЗСУ) приймають на експлуатацію ювілейну 10-ту модель FPV-дрона.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у соціальній мережі Facebook. "Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних силах України. Переконливі ТТХ (тактико-технічні характеристики - Ред.) і новий масштаб виробництва. Головне - збережені життя наших воїнів", - повідомив чиновник.

Міністр додав, що необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України. Наступним кроком для початку експлуатації стане видача Резніковим наказу.

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"Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень - виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", - повідомив Резніков.

Як наголосив міністр, за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів - розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.

"Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація. Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити", - додав Резніков.

Він нагадав, що у вересні 2022 року за ініціативи Міноборони суттєво спрощено процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію. Формальності, які раніше займали до двох років, тепер проводяться за лічені тижні.

"Демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо. Принаймні, не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою", - повідомив Резніков.

Важливі новини України про дрони - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, уряду України вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та техніки. Це спровокувало справжній "бум виробництва дронів".

У березні 2023 року Кабмін дав старт масовому виробництву українських дронів. Україна планує налагодити промислове виробництво дронів. Поки Кабмін налагоджує документальні нюанси, на фронті вже випробовують вітчизняні дрони.

У червні стало відомом, що Міністерство цифрової трансформації починає підготовку ще 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів в межах проекту "Армія дронів". Зокрема, планувалося навчити 7 тис. 600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще - дві тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.

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