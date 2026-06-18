Reuters розкрило наслідки вранішньої атаки по НПЗ у Москві

Так, було пошкоджено об'єднану установку з переробки нафти Euro+, введену в експлуатацію у 2020 році в рамках програми модернізації заводу.

Сьогоднішня атака безпілотниками Московського нафтопереробного заводу "Газпромнафти" пошкодила переробні установки та спричинила численні пожежі на об’єкті. Про це Reuters повідомили джерела в галузі.

За словами співрозмовників, внаслідок цього удару було пошкоджено об'єднану установку з переробки нафти Euro+, введену в експлуатацію у 2020 році в рамках програми модернізації заводу.

Зокрема, установка включає секцію перегонки сирої нафти номінальною потужністю близько 140 000 барелів на день - 47% від потужності нафтопереробного заводу, установку каталітичного риформінгу та установку гідроочищення дизельного палива.

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Окрім Euro+, як зазначили джерела, було пошкоджено деякі вторинні блоки, міжблокові трубопроводи та допоміжне обладнання, постраждали та загорілися резервуари для зберігання нафтопродуктів.

Удари по Москві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вперше НПЗ у Москві атакований 16 червня. Він зупинив свою роботу після ударів Сил оборони. Внаслідок удару, на підприємстві було пошкоджено установку первинної переробки нафти, яка забезпечує 53% потужності заводу. На відео, підтверджених агентством, видно сильну пожежу та густий чорний дим, що піднімався з нафтопереробного заводу після удару. Журналісти зазначають, що один з блоків незабаром повинен відновити роботу.

Також у ніч проти 18 червня українські захисники повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Він є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

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