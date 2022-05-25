Всього постраждало семеро людей, а двоє загинули.

Війська Російської Федерації обстріляли Балаклію Харківської області. В результаті атаки дві людини загинули, а серед поранених діти.

Про це повідомила радник голови Харківської облради Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в результаті російської атаки дві людини загинули, а семеро отримали поранення. При цьому вона вказала, що серед постраждалих дитина, яка знаходиться в лікарні.

"Попередньо: семеро людей отримали поранення. В тому числі одна дитина. Дівчинка у вкрай важкому стані. Молимося за її здоров'я. Дві людини, на жаль, загинули", - розповіла радник голови Харківської облради.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

Російська армія методично знищувала Харків за допомогою різного озброєння, в тому числі систем "Солнцепек". ЗСУ вдалося відбити місто і відтіснити ворога.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові звільнили 24 населених пункти у Харківській області.

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