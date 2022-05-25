Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ постраждали 1 059 км автошляхів на Харківщині / фото facebook.com/prokuraturakharkiv

У Харківській області зруйновано 45% автомобільних доріг загального користування державного значення.

Про це розповів начальник Служби автомобільних доріг регіону Андрій Алексєєв.

"Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення. Зруйновано 16 штучних споруд на державних дорогах, з яких 12 перебувають на балансі Служби. Частина цих доріг ще на окупованих територіях", - повідомив Алексєєв.

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За його словами, скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати, поки що важко прогнозувати.

"Першочергово зусилля направляємо на влаштування тимчасових об'їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо", - зазначив начальник служби.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Херсонській області окупанти замінували мости й дороги, якими жителі намагаються виїхати на підконтрольну територію.

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