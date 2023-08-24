У Херсоні маленька дівчинка отримала поранення, перебуваючи у квартирі.

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів правобережжя Херсонщини вбито тракториста та поранено 7-річну дівчинку. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. 7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги", - розповів посадовець.

За його даними, у стані середньої тяжкості потерпілу дитину госпіталізували. Зараз їй надають необхідну медичну допомогу.

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Також сьогодні на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинув аграрій. Тракторист, який працював у полі поблизу населеного пункту Широка Балка, отримав несумісні з життям поранення.

За словами Прокудіна, минулої доби противник здійснив 99 обстрілів Херсонщини, випустивши майже 500 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні, адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі. Вчора через російську агресію 7 людей дістали поранення", - розповів очільник ОВА.

Терор окупантами жителів Херсонщини

На Херсонщині окупанти влаштовують "полювання" на українців, скидаючи вибухівку з БПЛА. Один із таких злочинів стався у селі Золота Балка, де росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Людина отримала множинні поранення грудної клітки, живота та ноги.

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