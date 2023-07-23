Зараз триває контрбатарейна боротьба, зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

На лівобережжі Херсонської області наразі триває контрбатарейна боротьба, Сили оборони України намагаються вичистити певну територію.

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. "Ми б теж дуже хотіли там закріпитися і відчувати себе потужно. Насправді зараз триває контрбатарейна боротьба, і такі повідомлення, які біжать поперед наших сил на лівий берег, нам дуже шкодять", - заявила Гуменюк, коментуючи інформацію про те, що ЗСУ закріпилися на невеликій ділянці лівобережжя.

Вона додала, що насправді українські воїни намагаються "вичистити ту територію, яка потім може бути опанована Силами оборони без загрози для життя воїнів, які ці позиції займатимуть".

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За її словами, не потрібно поспішати, треба дочекатися, коли Сили оборони України зроблять свою роботу і зможуть про неї звітувати.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Сили оборони України продовжують вести наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.

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