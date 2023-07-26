Окупанти позбулися 3 тонн боєприпасів.

В окупованому Криму 22 липня було підірвано трубопровід нафтобази "Таврида Нафтопродукт".

Про це пише російський проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело. За їхніми даними, підрив стався за кілька хвилин до атаки безпілотних літальних апаратів на склад артилерійських боєприсів у селі Октябрське Красногвардійського району.

"Оперативні служби зафіксували прорив і різке падіння тиску в паливній магістралі, що веде до цистерн місцевого нафтосховища. Одночасно на даній ділянці виникла пожежа, площа якої склала більше 20 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Внаслідок потужного вибуху РФ втратила три тонни боєприпасів калібру 122 мм, 125 мм та 152 мм, що використовуються реактивними системами залпового вогню. Площа загоряння склала 1000 кв.м. Окупаційна влада ввела режим надзвичайної ситуації в окрузі, зупинивши рух і оголосивши про евакуацію.

Відзначається, що склади зі снарядами і нафтобаза розташовані поруч із залізничним вузлом.

Вибухи в Криму 22 липня

Нагадаємо, вранці окупаційна влада Криму заявила, що українські дрони атакували "інфраструктурні об'єкти" Красногвардійського району. У мережі з'явилися фото і відео наслідків удару. Повідомлялося про "приліт" в склад боєприпасів і пожежу на нафтобазі.

У Збройних Силах України заявили, що Сили оборони знищили нафтобазу і склади армії РФ під час атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: