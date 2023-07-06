Окупанти кажуть, що били "високоточною зброєю".

У Росії заявили, що під час ракетного удару по Львову нібито вразили військові об'єкти.

Заяву Міністерства оборони Російської Федерації цитують російські пропагандистські ЗМІ. "Сьогодні вночі завдано удару високоточною зброєю по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ та іноземних найманців, а також місцях зберігання бронетанкової техніки іноземного виробництва", - заявили окупанти.

Загарбники кажуть, що вразили "всі назачені об'єкти", завдавши шкоди "стратегічним резервам противника".

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Удар по Львову: остання інформація

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські загарбники обстріляли Львів. Пізніше в мережі з'явилися відео зруйнованих будівель і розбитих автомобілів.

Відомо, що російська ракета потрапила в багатоквартирний будинок, постраждали не менше 40 людей, 13 з них госпіталізували. На місці продовжують працювати рятувальники, йдуть роботи в 1, 3 і 4 під'їздах.

На зараз відомо про чотирьох загиблих: Анастасія, 32 роки, її мати Мирослава, 60 років, Михайло, 35 років, Ірина, 63 роки.

За даними влади, в результаті атаки зруйновано 35 будинків, пошкоджені навчальні заклади, гуртожитки та офісний центр.

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