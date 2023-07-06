Серед загиблих є мама і донька.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив інформацію щодо віку загиблих внаслідок ракетного удару по обласному центру.

Так, за його даними, сьогодні вночі від російської ракети у Львові загинули:

Анастасія, 32 роки;

Мирослава, 60 років, мама Анастасії;

Михайло, 35 років;

Ірина, 63 роки.

Перед цим була інформація, що жертвами ракетного удару стали 21-річна дівчина та 95-річна жінка. "Попередні дані були записані зі свідчень сусідів. Прошу вибачення за неточність", - зазначив голова ОВА.

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"Вічна пам’ять тим, кого ми втратили. Болить за всіх. Помстимося!", - написав Козицький.

Удар по Львову

Вночі в Україні лунала повітряна тривога. З акваторії Чорного моря окупанти запустили 10 крилатих ракет "Калібр". У Повітряних силах доповіли, що спочатку ці ракети летіли на Київ, потом раптово змінили курс на Захід. Системам ППО вдалося збити 7 запущених ракет.

Одна з ракет упала на житловий будинок у Львові. Спочатку влада міста повідомила про двох загиблих і 9 поранених. Потім ця цифра зросла.

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