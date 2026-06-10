Удар по нафтобазі 'Грушова': супутникові знімки показали катастрофічні наслідки

Загалом пошкоджено до 15 резервуарів.

Опубліковано нові супутникові знімки нафтобази "Грушова" в російському Новоросійську, які показали катастрофічні наслідки двох атак українських Збройних сил.

За даними "Радіо Свобода", на знімках видно, що після українського удару 8 червня знищено або пошкоджено щонайменше чотири або п'ять резервуарів з паливом.

При цьому загалом після двох послідовних атак ЗСУ пошкоджено 10–15 резервуарів.

8 червня в Генштабі повідомили, що в Краснодарському краї РФ уражена перевалочна нафтобаза "Грушова", на території об'єкта зафіксовано пожежу. Нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс" - кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зі зберігання припадає саме на майданчик "Грушова".

При цьому "Грушова" є одним з найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Комплекс виконує функцію ключового накопичувального вузла для порту Новоросійськ. Об’єкт використовується для прийому, зберігання та перевалки нафти та нафтопродуктів, що надходять магістральними нафтопроводами для подальшого морського експорту. Функціонування комплексу забезпечує значні надходження до бюджету РФ, які використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Попередній удар по нафтобазі було завдано 23 травня.

Удари по РФ – останні новини

Цієї ночі в Росії було уражено дві важливі цілі. Так, у Самарі атаковано Куйбишевський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних об’єктів Краснодарського краю.

Також у Чебоксарах уражено завод ВНІІР-Прогрес, на якому виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки – від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Там також випускають ключовий елемент російської оборони від українських систем радіоелектронної боротьби – антени "Комета".

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