Сили оборони атакували стратегічні паливні та військові об’єкти Росії: зафіксовано пожежі

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони били по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр".

ЗСУ уразили перевальну нафтобазу "Грушовая", лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Красний яр", радіолокаційну станцію та інші об'єкти противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, 7 червня та в ніч проти 8 червня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об'єктів російських окупаційних військ. У Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу "Грушовая" в районі населеного пункту Грушовая Балка - на території об'єкта зафіксовано пожежу. Зараз ступінь завданих збитків уточнюється.

Як пояснюють військові, нафтобаза "Грушовая" входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" - кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ. Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ (РФ). Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик "Грушовая".

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Як додали у Силах безпілотних систем ЗСУ, нафтобаза "Грушовая", що належить "Черномортранснєфть" у структурі "Транснєфть", є одним із найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Комплекс виконує функцію ключового накопичувального вузла для порту Новоросійськ. Об'єкт використовується для прийому, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів, що надходять магістральними нафтопроводами для подальшого морського експорту. Функціонування комплексу забезпечує значні надходження до бюджету РФ, які використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони били по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області РФ. На території об'єкта виникла пожежа. Інформація щодо результатів та масштабу пошкоджень уточнюється.

"ЛВДС "Красний Яр" є вузловим об’єктом на маршрутах подачі нафти у двох стратегічних напрямках: на Волгоградський НПЗ та далі, на експортний термінал "Шесхарис" у Новоросійську через нафтопровід "Куйбишев - Тихорецьк", - розповіли у Генштабі.

Також у районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю Росії зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника.

Крім того, уражено пункти управління безпілотними літальними апаратами противника в районах Новобогданівки та Новоіванівки на Запорізької області, Воскресенки на Донеччині, а також Черкаської Конопельки Курської області (РФ).

На території Запоріжжя уражено майстерню підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів в районі Бурчака, завдано ураження складам матеріально-технічних засобів противника в районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля на Донеччині тощо.

Крім того, підтверджено, що 6 червня уражено нафтобазу "Усть-Лабинская" в Краснодарському краї - пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни із паливо-мастильними матеріалами.

Інші удари ЗСУ

Як писав УНІАН, вночі 7 червня Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по нафтосховищах у тимчасово окупованому Криму. За даними ССО, підрозділи Middle-strike уразили нафтобазу "Семиколодезянська" та нафтовий термінал.

Нафтобаза "Семиколодезянська" у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають "Леніне", розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупанти використовують нафтобазу як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо.

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