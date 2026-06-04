Удар по базі Балтійського флоту: опубліковано супутникові знімки

Влучання припало на військовий корабель, що стояв на ремонті в сухому доку.

Супутникові знімки підтвердили ураження корвета "Бойкий" в сухому доку військово-морської бази Кронштадт під Санкт-Петербургом. Відповідні знімки від компанії Vantor опублікував проект "Схеми".

Як зазначили журналісти, на знімках можна побачити, як пожежники намагаються загасити вогонь на борту корабля.

Удар по Санкт-Петербургу

Як писав УНІАН, напередодні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що українські дрони уразили в порту Кронштадт російський корвет "Бойкий" – носій керованого ракетного озброєння. Корвет перебував на плановому ремонті з лютого 2026 року. За даними Бровді, корабель раніше не зазнавав ударів і був відомий участю в операціях поблизу кордонів НАТО та супроводом російського "тіньового" нафтового флоту.

Відео дня

Крім того був уражений Петербурзький нафтовий термінал. У Силах спеціальних операцій повідомили про масштабні пожежі на території нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі, який є одним із найбільших перевалочних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та використовується для забезпечення потреб російських військових.

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