Україна уразила нафтовий термінал у Новоросійську і низку інших важливих обʼєктів РФ

Уражений термінал є одним з найбільших у росіян на Чорному морі. Також було уражено навіть танкер тіньового флоту.

В ніч на 23 травня українські захисники атакували низку важливих обʼєктів Росії. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Серед цілей було уражено нафтовий термінал "Шесхарис", розташований у Новоросійську. За даними Генштабу, було підтверджено влучання та пожежу на території терміналу.

"Шесхарис" – один із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі, що входить до системи ПАТ "Транснефть". Пропускна спроможність становить до 75 млн тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку – близько 1,28 млн кубометрів. Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії РФ", – повідомили в Генштабі.

Також, за його даними, Сили оборони уразили перевальну нафтобазу "Грушова" в цьому ж регіоні. Внаслідок удару зафіксовано пожежу на території об’єкта.

"Нафтобаза "Грушова" є ключовою складовою комплексу "Шесхарис" та одним із найбільших резервуарних комплексів на півдні Росії. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн кубометрів. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора", – додали в Генштабі.

Крім того, повідомляється про успішне ураження району базування кораблів тіньового флоту РФ в Чорному морі. Наразі підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.

Також повідомляється, що українські захисники уразили вузли зв’язку ворога на тимчасово окупованій території Луганської та Запорізької областей. Також на Запоріжжі було уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів. А на підконтрольній ворогу частині Донеччини Сили оборони уразили склад боєприпасів окупантів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники уразили нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Він зазначив, що йдеться про обʼєкт, який розташований за 700 км від України. Тоді він також наголосив, що Україна готує інші прояви далекобійних санкцій у відповідь на ворожі удари.

Тим часом журналісти Reuters раніше повідомляли, що після удару українських БПЛА, на території РФ частково зупинився один з найбільших НПЗ країни. Йдеться про нафтопереробний завод NORSI в Нижньогородській області.

