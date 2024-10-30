Удар по 'університеті' спецназу в Чечні: супутник зафіксував наслідки (відео)

Водночас українські джерела висунули версію про те, що безпілотник був запущений з території сусіднього Дагестану.

Супутники зафіксували пошкодження будівлі так званого "Російського університету спецназу" в Гудермесі (Чечня) після атаки дрона.

Як повідомлляє російська служба "Радіо Свобода", на супутниковому знімку видно видно дим, що піднімається з даху університету. Знімок було зроблено о 10:10 за місцевим часом.

За основною версією, йдеться про атаку українського дрона. Якщо це так, то дрони вперше вдарили по території Чечні. Водночас українські джерела висунули версію про те, що безпілотник був запущений з території сусіднього Дагестану, а атака пов'язана з конфліктом навколо маркетплейсу "Вайлдберріз".

Увечері у вівторок голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що внаслідок удару загинули українські полонені, які нібито перебували в будівлі "Російського університету спецназу". Жодних підтверджень цим заявам немає.

Удар по університету спецназу в Чечні

29 жовтня невідомі безпілотники вперше атакували територію Чечні. Під ударом опинився Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна в Гудермесі. Про це розповів глава республіки Рамзан Кадиров.

Він уже встиг пригрозити "відплатою" винним в ударі обʼєкту та заявив, що наказав "кадирівцям" не брати в полон бійців ЗСУ.

Водночас видання NV із посиланням на джерела у спецслужбах писало, що удар по університету імені Путіна могли завдати з Дагестану.

Вас також можуть зацікавити новини: