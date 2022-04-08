Президент наголосив, що, не маючи сил та сміливості протистояти Україні на полі бою, РФ цинічно знищує цивільне населення.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по залізничному вокзалу Краматорська: "Це зло, яке не має меж".

Про це він написав у Telegram.

"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив президент.

За його словами, поліція та рятувальники працюють на місці удару.

"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

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