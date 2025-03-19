Для контролю за дотриманням "енергетичного перемирʼя", в рамках якого Україна і РФ не завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі одне одного, може бути створено список таких обʼєктів.
Проте йдеться не лише про енергетику, але й про іншу цивільну інфраструктуру. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН під час спілкування з журналістами.
"Те, що ми обговорювали з президентом Трампом, – ми говорили про безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншої цивільної інфраструктури. Саме тому я сказав президенту Трампу, що, на мою думку, бажано, щоби ми підготували списки обʼєктів, проти яких не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії", – наголосив він.
За словами Зеленського, підготувати такий список буде не дуже складно, про що він поінформував і Трампа. Україна знає всі обʼєкти, які атакує Росія, і готова до цієї розмови.
Президент додав, що участь у обговореннях повинні брати і технічні спеціалісти, а не лише дипломати.
"Я думаю, що тут буде більш технічна розмова: що це за обʼєкти, як їх узагальнювати. А також – як це все (дотримання енергетичного перемирʼя, – ред.) контролювати. В принципі, ми про це частково говорили із президентом Трампом. Я сказав відверто: якщо Америка буде контролювати, якщо вона це зможе зробити – а я думаю, що вона зможе зробити це фахово з нами разом – то я думаю, що ми зможемо це контролювати тим чи іншим чином. Мені зараз складно сказати, як це може бути. Треба, щоб був технічний паспорт виписаний всіх цих дій", – пояснив Зеленський.
За його словами, це вже проходили з росіянами, Туреччиною та ООН, коли розмова велася про організацію безпекового коридору на морі.
"Ми в принципі розуміємо, які можуть бути технічні виклики і як це контролювати. Може бути, що і це питання буде розглядатися в Саудівській Аравії, якщо технічні команди дійдуть до нього. Будемо вірити в краще. Хоча, напевно, не без сюрпризів, як це завжди буває", – резюмував президент України.
Припинення ударів по енергетиці
Як відомо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із Путіним. У Кремлі заявили, що РФ погодилася на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Та як це завжди буває у випадку з Москвою, вже невдовзі під ударом опинилася Донеччина – у Словʼянську частково зникло світло. Також було атаковано будівлю лікарні в Сумах.
19 березня Трамп поговорив вже з українським лідером Володимиром Зеленським. За даними Bloomberg, президент погодився на паузу в ударах по російській енергетиці.
Зеленський пізніше розкрив деталі розмови з Трампом. За його словами, одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Україна підтвердила, що готова реалізувати цей крок.