У відомстві країни-агресора повідомили, що нібито "цілі удару досягнуті".

У російському Міністерстві оборони цинічно прокоментували свій нічний удар по Київщині, де були зруйновані приватні будики, пошкоджена приватна лікарня і загинула жінка.

У відомстві країни-агресора зазначили, що їхній війська вдарили по підприємствах військово-промислового комплексу, військовому аеродрому та арсеналу мінно-торпедного озброєння.

"Сьогодні вночі Збройними силами Російської Федерації завдано груповий удар високоточною зброєю і ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України у Київській області, інфраструктурі військового аеродрому й арсеналу мінно-торпедного озброєння ВМС України", - йдеться у повідомленні.

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Там додали, що нібито "цілі удару досягнуті", "всі призначені об’єкти уражені".

Що відомо про масовану атаку по Києву та Київській області вночі 23 червня

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ масовано вдарила по Київщині. Руйнування зафіксовані у трьох районах. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. Так, у місті Біла Церква виникла пожежа площею 1500 квадратних метрів у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Також там загинула жінка 1957 року народження. Загалом відомо про 8 постраждалих, серед яких і двоє рятувальників.

Внаслідок удару по Києву загинуло 7 осіб. У столиці в різних районах пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, школу, станцію метро та інші об’єкти. За словами мера Віталія Кличка, у Шевченківському районі жахлива картина: там великі пошкодження в пʼятиповерхівці. Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей, серед яких дитина і вагітна жінка.

За даними Повітряних сил РФ запустила по Україні сотні дронів і ракет, зокрема 11 балістичних та 5 крилатих ракет, а також понад 350 ударних БпЛА. За попередніми даними, станом протиповітряна оборона знешкодила 354 засоби повітряного нападу противника: 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені.

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