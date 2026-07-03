Крим ще не ізольований, але має критичну проблему: у Зеленського розкрили деталі

Крим не можна назвати повністю ізольованим, але російська логістика зазнає дедалі більших труднощів.

Окупований Крим поки що не можна вважати повністю ізольованим від Росії, однак система забезпечення російського угруповання на півострові перебуває під дедалі сильнішим тиском. Наразі РФ відносно стабільно може використовувати лише Керченський міст. Про це заявило Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у коментарі для LIGA.net.

За даними відомства, після серії ударів Сил оборони України по ключових військових та інфраструктурних об'єктах на півострові накопичуються проблеми із забезпеченням. Зокрема, посилилися перевірки, з'явилися черги на автозаправках, перекупники пального, почастішали відключення електроенергії та перебої в роботі транспорту.

Водночас у Представництві президента наголошують, що говорити про повну ізоляцію Криму поки що передчасно.

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"Коректніше говорити про прогресуючу, контрольовану ескалацію тиску на всю систему забезпечення окупаційного угруповання. Саме тому об'єктами ураження стають військова логістика, енергетична та паливна інфраструктура", – пояснили у відомстві.

Там зазначили, що траса Ростов-на-Дону – Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь перебуває під постійним вогневим контролем українських військових. Крім того, морська логістика Росії зазнала суттєвих втрат після ураження трьох автомобільних поромів у порту "Кавказ".

Також після ударів по мостах через Північнокримський канал ускладнилося залізничне сполучення з півостровом, а Чорноморський флот РФ втратив значну кількість кораблів.

За оцінкою Представництва президента, єдиним відносно стабільним маршрутом постачання для Росії наразі залишається Керченський міст. Однак і його використання має суттєві обмеження.

"Історично цистерни з пальним залізницею через міст не пропускали через ризики для конструкції, яка вже зазнала пошкоджень після атак 2022, 2023 і 2025 років", – наголосили у відомстві.

Атаки на Крим

Нагадаємо, українські Сили оборони вже тричі завдавали ударів по Керченському мосту, який Росія використовує як одну з головних логістичних артерій для забезпечення окупаційних військ.

Останні удари ЗСУ знищили мости, що зʼєднували Крим з материковою частиною окупованих територій. Втім, повна логістична ізоляція окупованого Росією Криму наразі не завершена.

ЗСУ здійснюють послідовний та контрольований тиск на систему забезпечення російського угруповання, уражаючи військову логістику, енергетику та паливну інфраструктуру.

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