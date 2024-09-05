Генсек НАТО переконаний, що Україна має право на самооборону, включаючи досягнення військових цілей на території Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна "багато" досягла у своєму наступі на Курському напрямку на території Росії.

Однак, на його думку, важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі, передає його слова "Голос Америки".

"Тільки українці можуть зробити складний необхідний вибір, наприклад, щодо того, куди розгорнути свої сили і який тип війни доречний у цій ситуації", – розповів генсек.

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Столтенберг переконаний, що Україна має право на самооборону, включаючи досягнення військових цілей на території Росії.

Він також додав, що не бачить безпосередньої військової загрози для країн військового альянсу, але існує постійна загроза тероризму, кібератак і диверсій.

Курська операція - останні новини

6 серпня українське військо прорвало кордон з Росією. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 27 серпня повідомив, що під контролем військових понад 1 294 кв. км території і 100 населених пунктів.

Курська операція була відповіддю на російські плани зі створення буферної зони на українській території. До її проведення призвів брак далекобійної зброї у Сил оборони. Про розповів президент Володимир Зеленський.

Україна застосовує танки польського виробництва PT-91 Twardy, які були передані на початку 2023 року, під час операції на території Курської області РФ.

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