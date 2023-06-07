На Бєлгородщині продовжуються активні бойові дії та внутрішні масові заворушення через те, що громадяни РФ повстали проти незаконної путінської влади та режиму внутрішньої окупації. З огляду на це Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних, якщо такі надходитимуть.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканцях", ― розповів Юсов.
Він додав, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлґородщини, якщо такі надходитимуть.
"Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист", - зазначив він.
Ситуація на Белгородщині
Як повідомляв УНІАН, 5 червня Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що російська армія втратила контроль над прикордонним населеним пунктом Нова Таволжанка у Бєлгородській області.
Під час цих боїв зокрема був ліквідований 52-річний полковник Андрій Стесєв. Він був керівником оперативного угруповання "Бєлгород", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.