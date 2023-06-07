Декілька населених пунктів російська влада там фактично залишила без контролю.

На Бєлгородщині продовжуються активні бойові дії та внутрішні масові заворушення через те, що громадяни РФ повстали проти незаконної путінської влади та режиму внутрішньої окупації. З огляду на це Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних, якщо такі надходитимуть.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканцях", ― розповів Юсов.

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Він додав, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлґородщини, якщо такі надходитимуть.

"Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист", - зазначив він.

Ситуація на Белгородщині

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що російська армія втратила контроль над прикордонним населеним пунктом Нова Таволжанка у Бєлгородській області.

Під час цих боїв зокрема був ліквідований 52-річний полковник Андрій Стесєв. Він був керівником оперативного угруповання "Бєлгород", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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